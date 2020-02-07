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Происшествия

Трое погибли и один госпитализирован в результате столкновения автомобиля с деревом в Ардатовском районе

08 февраля 2020 12:22  [76] Происшествия
фото ГУ МВД России по Нижегородской области

фото ГУ МВД России по Нижегородской области

Трое погибли и один госпитализирован в результате столкновения автомобиля с деревом в Ардатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло около 01:50 8 февраля на улице Ленина села Кузятово.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и врезался в дерево.

Он и двое его пассажиров (24 и 43 лет) скончались на месте.

Кроме того, в больницу госпитализирован 25-летний молодой человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

Напомним, три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области 6 февраля.

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Теги:
ДТП
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