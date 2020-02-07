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Происшествия

Ребенок погиб в Городце, попав под колеса автомобиля, катаясь на "ватрушке"

09 февраля 2020 20:22  [136] Происшествия

Фото: Яндекс. Фото Юлии Б.

Ребенок погиб в Городце, попав под колеса автомобиля, катаясь на "ватрушке". Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Трагедия произошла около 15:30. Четырнадцатилетний мальчик, катаясь на тюбинге, "вылетел" с откоса на проезжую часть дороги.

Проезжавший в это время по дороге 25-летний водитель иномарки не успел затормозить и проехал по ребенку. В МВД добавили, что молодой человек был трезв. Он не скрылся с места произошедшего.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка 10 февраля этого года пошла кататься на "ватрушке" в овраг на ул. Заломова в Нижнем Новгороде, где столкнулась с другим катающимся на тюбинге. Пострадавшая девушка не смогла самостоятельно подняться.

Спасатели спустились в овраг и подняли ее на жестких носилках наверх. После этого она была госпитализирована и осталась живой.

Напомним также, что 21 января 2018 года катавшийся за автомобилем на "ватрушке" 21-летний молодой человек погиб в Балахнинском районе.

Тюбинг погибшего был прицеплен к иномарке, за рулем которой находился 19-летний водитель.

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