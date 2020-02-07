Управляющая компания в Сормовском районе подозревается в неперечислении 4 млн рублей на счета "Теплоэнерго" Бизнес

Управляющая компания в Сормовском районе подозревается в неперечислении 4 млн рублей на счета АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 февраля 2020 года.

Прокуратурой Сормовского района взято на контроль расследование уголовного дела о неперечислении управляющей компанией денежных средств, поступивших от жителей за услуги по теплоснабжению по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы руководители одной из управляющих компаний Сормовского района, располагая денежными средствами на расчетном счете организации, поступившими от жителей обслуживаемых многоквартирных жилых домов, не перечисляли их за услуги по теплоснабжению, чем причинили имущественный ущерб АО "Теплоэнерго" в размере более 4 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Напомним, Домоуправляющая компания Сормовского района подозревается в уклонении от уплаты налогов на 268 млн рублей. Генеральным директором управляющей компании является Николай Шумилков. Он также является депутатом Заксобрания Нижегородской области.