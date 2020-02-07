Нижегородская область претендует на проведение финала Кубка России по футболу Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область претендует на проведение финала Кубка России по футболу 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Нижегородская область действительно подавала заявку на проведение на стадионе "Нижний Новгород" финального матча Олимп – Кубка России по футболу", - сказали в пресс-службе.

Окончательное решение о месте проведения матча Российский футбольный союз объявит в конце февраля. Финал Олимп-Кубка России состоится 13 мая 2020 года.

Напомним, что стадион "Нижний Новгород" является домашней ареной для ФК "Нижний Новгород". В начале февраля стало известно, что ФК "Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи текущего спортивного сезона Российской Премьер-Лиги на стадионе "Нижний Новгород".

Ранее стадион "Нижний Новгород" был признан болельщиками одной из лучших в мире спортивных арен. Арена рассчитана на 45 тысяч мест.