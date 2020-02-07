Паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной Общество

Фото: правительство Нижегородской области

С 10 февраля 2020 года паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной для легковых автомобилей и пешеходов. Ранее стал бесплатным проезд на речном теплоходе, который курсирует по маршруту Павлово-Тумботино. Поручение сделать переправу бесплатной для людей и легковых автомобилей дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения Павловского района 22 января 2020 года.

"В связи с теплой зимой обострилась проблема, связанная с транспортной доступностью поселка Тумботино. Оказался нарушен привычный ритм жизни. Ко мне, в том числе, через личный аккаунт в Instagram, поступало очень много жалоб от жителей поселка. Несправедливо, когда людям, чтобы попасть в районный центр на другой берег реки, приходится либо делать огромный крюк, либо каждый раз платить ощутимые для семейного бюджета деньги", - сказал глава региона.

Он также поручил минтрансу проанализировать возможность строительства постоянной переправы через Оку на данной территории.