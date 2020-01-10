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Общество

Переправа Павлово-Тумботино может стать бесплатной

23 января 2020 10:16  [33] Общество

Фото: с сайта pravda-nn.ru

Переправа из Павлова в Тумботино может стать бесплатной. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Павловский район 22 января 2020 года поручил региональному министерству транспорта подготовить соответствующее решение.

"Ко мне, в том числе через личный аккаунт в Instagram, поступает много жалоб от жителей поселка. Это, прежде всего, касается переправы через Оку. Установление понтонного моста зависит от погоды, в результате люди вынуждены каждый раз платить деньги за переправу, чтобы попасть в районный центр, либо совершать огромный крюк. По сути, жители лишены альтернативы. Считаю это несправедливым", - отметил глава региона.

Глеб Никитин поручил главе МСУ Виктору Куренкову и главе администрации Алексею Кириллову разработать программу работы переправы. Региональному митрансу поручено рассмотреть вопрос с субсидированием программы. Также Глеб Никитин поручил минтрансу проанализировать возможность строительства постоянной переправы через Оку на данной территории.

"В своих обращениях жители поселка указывают и на ряд других проблем, например, неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры. Не решена проблема с Домом культуры", - подчеркнул Глеб Никитин. Губернатор поручил Виктору Куренкову и Алексею Кириллову в ближайшее время провести открытую встречу с жителями поселка и предложить варианты решения проблемных тем.

Напомним, наплавной мост через Оку в Павловском районе открывается ежегодно после паводка, а с наступлением холодов его демонтируют.

В ходе визита в Павловский район Глеб Никитин также проверил работу центра амбулаторной онкопомощи в Павлове. За месяц работы у пациентов выявлено 13 случаев злокачественных новообразований. Также он проверил работу южного "Поезда здоровья" в селе Абабково Павловского района, в состав которого включены лаборатории.

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