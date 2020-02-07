Фото:
Уголовное дело завели по факту гибели трех человек в ДТП в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Дело завели по признакам преступления "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" (ч. 5. ст. 264 УК РФ.
Напомним, что авария произошла 8 февраля около 01:50. Водитель автомобиля отечественного производства - мужчина 1987 года рождения (стаж 2 года), не справился с управлением и наехал на дерево. В этом ДТП погибли 32-летний водитель, а также два пассажира — молодой человек (23 года) и 42-летний мужчина. Еще один 24-летний пассажир доставлен в лечебное учреждение.
МВД организовало доследственную проверку, а потом возбудило уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и назначены необходимые экспертизы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+