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Происшествия

Дело завели по факту гибели трех человек в ДТП в Ардатовском районе

10 февраля 2020 11:58  [374] Происшествия

Фото: ГУ МВД

Уголовное дело завели по факту гибели трех человек в ДТП в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Дело завели по признакам преступления "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" (ч. 5. ст. 264 УК РФ.

Напомним, что авария произошла 8 февраля около 01:50. Водитель автомобиля отечественного производства - мужчина 1987 года рождения (стаж 2 года), не справился с управлением и наехал на дерево. В этом ДТП погибли 32-летний водитель, а также два пассажира — молодой человек (23 года) и 42-летний мужчина. Еще один 24-летний пассажир доставлен в лечебное учреждение.

МВД организовало доследственную проверку, а потом возбудило уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и назначены необходимые экспертизы.

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