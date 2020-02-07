Застройщики из Беларуси хотят восстанавливать нижегородские ОКН и дороги Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительные компании из Беларуси планируют участвовать в восстановлении объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а также строить нижегородские дороги. Об этом сообщается на сайте посольства Республики Беларусь в РФ.

О своих намерениях делегация белорусских строительных, проектных, инжиниринговых и дорожно-строительных организаций заявила в ходе переговоров по развитию сотрудничества в правительстве Нижегородской области.

Также организации строительного комплекса Беларуси рассчитывают участвовать в возведении нижегородских социальных объектов.

Отмечается, что в стадии обсуждения находятся и крупномасштабные проекты по строительству "Белорусского квартала" в Нижнем Новгороде и "Нижегородского квартала" в Минске.

Напомним, что день независимости Республики Беларусь отметили в Нижнем Новгороде в июле.

СПРАВКА:

Республика Беларусь является основным партнером Нижегородской области. Осуществляется сотрудничество в торгово-экономической, туристической и культурно-образовательной сферах. Двустороннее сотрудничество реализуется по линии Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. В целях активизации связей в настоящее время реализуется программа развития сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 2016-2020 годы и план мероприятий по ее исполнению.