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Культура и отдых

Организаторы AFP на "mega-party" в Нижнем Новгороде объявят место проведения фестиваля в 2020 году

10 февраля 2020 13:49  [28] Культура и отдых

Фото: Архивное фото НИА Нижний Новгород

Организаторы фестиваля электронной музыки Alfa Future People 14 февраля устроят в Нижнем Новгороде "mega-party", где объявят место проведения мероприятия в 2020 году. Об этом сообщают организаторы.

"14 февраля в Нижнем Новгороде состоится mega-party AFP | Love | Nizhny 800, в рамках которого всей стране будет объявлена долгожданная новость - место проведения фестиваля Alfa Future People 2020!", - говорится в сообщении.

Вечеринка состоится в здании бывшей швейной фабрики "Маяк".

Пользователи соцсети предполагают, что в 2020 году фестиваль пройдет не в поселке Большое Козино Балахнинского района, как это было несколько лет подряд, а, возможно, уже на другой территории.

"Не переживайте. Мы прощаться не собираемся", - написали организаторы в ответ.

Напомним, что Alfa Future People в 2019 году проходил с 16 по 18 августа. Это был шестой фестиваль AFP, который организаторы проводили в Нижегородской области.

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