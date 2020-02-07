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Культура и отдых

Фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне

10 февраля 2020 14:56  [435] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2020 года. В этом году мероприятие будет приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, сам фестиваль станет международным, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Художники из разных городов России и зарубежья будут создавать новые стрит-арт объекты в разных частях города.

"Будет создано больше работ в разных районах города. В настоящий момент проходят процессы согласования объектов и утверждение списка участников фестиваля", - говорят организаторы фестиваля.

"Юбилей Нижнего Новгорода – знаковое событие не только на общероссийском, но и на международном уровне. Здорово, что в этом году участие в нем примут самые разные мастера. Именно в нашем регионе возникла очень сильная школа художников с очень сильными именами", - сказал глава региона Глеб Никитин.

Основная задача фестиваля — это переосмысление городской среды и создание новых точек притяжения для жителей и гостей города. Всего будет создано около 30 новых объектов уличного искусства. Кроме этого, гостей фестиваля ждут стрит-арт-экскурсии, лекции, презентация стрит-арт каталогов, мастер-классы и премьера документального фильма. Фестиваль существует с 2017 года.

К примеру, в прошлом году уличные художники расписали фасады теплопунктов АО "Теплоэнерго".

Предложить свой проект к 800-летию города можно на сайте.

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