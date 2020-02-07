Три нижегородских баскетболиста готовятся сыграть в составе сборной России

Павел Антипов, Антон Астапкович, Иван Стребков
Фото:
Российская Федерация Баскетбола вызвала трех нижегородских баскетболистов для подготовки к февральским матчам сборной России. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба "Нижний Новгород".
Речь идет о защитнике Иване Стребкове (28 лет, рост - 190 см), а также форвардах Павле Антипове (28 лет, рост - 203 см) и Антоне Астапковиче (26 лет, рост - 202 см). Ранее на сборы был вызван капитан БК "НН" Евгений Бабурин (32 года, рост — 189 см).
Национальная команда начнет тренировки после Матча всех звезд Единой лиги ВТБ - 16 февраля.
В феврале сборная сыграет с Италией в Неаполе (20 февраля) и с командой Северной Македонии в Перми (23 февраля).
Напомним, в начале февраля БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+