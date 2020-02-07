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Спорт

Три нижегородских баскетболиста готовятся сыграть в составе сборной России

11 февраля 2020 10:41  [365] Спорт
Павел Антипов, Антон Астапкович, Иван Стребков

Павел Антипов, Антон Астапкович, Иван Стребков

Фото: БК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российская Федерация Баскетбола вызвала трех нижегородских баскетболистов для подготовки к февральским матчам сборной России. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба "Нижний Новгород".

Речь идет о защитнике Иване Стребкове (28 лет, рост - 190 см), а также форвардах Павле Антипове (28 лет, рост - 203 см) и Антоне Астапковиче (26 лет, рост - 202 см). Ранее на сборы был вызван капитан БК "НН" Евгений Бабурин (32 года, рост — 189 см).

Национальная команда начнет тренировки после Матча всех звезд Единой лиги ВТБ - 16 февраля.

В феврале сборная сыграет с Италией в Неаполе (20 февраля) и с командой Северной Македонии в Перми (23 февраля).

Напомним, в начале февраля БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103.

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