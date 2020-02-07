Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля по созданию граффити на фасадах домов Культура и отдых

Фото: с сайта фестиваля

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород претендует на проведения фестиваля уличного искусства "Культурный код". Об этом сообщается на сайте АНО "Россия — страна возможностей", которая является организатором фестиваля.

В рамках мероприятия стрит-арт художники со всей страны будут рисовать граффити на фасадах домов.

Нижний Новгород участвует в голосовании на право проведения этого фестиваля. Местом проведения планируется сделать Канавинский район.

По итогам голосования победят три субъекта РФ, которые станут фестивальными площадками.

За право проведения фестиваля также борются Казань, Ижевск, Челябинск п.Солнечнодольск Ставропольского края, Волховский муниципальный район Ленинградской области.

Проголосовать можно здесь.

Напомним, что фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2020 года. Художники из разных городов России и зарубежья будут создавать новые стрит-арт объекты в разных частях города.