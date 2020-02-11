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Бизнес

Нижегородская налоговая инспекция подала иск в отношении бутика "Интермода"

12 февраля 2020 11:46  [37] Бизнес

Фото: с сайта https://intermodann.ru

Нижегородская налоговая инспекция подала иск в отношении бутика ООО "Интермода". Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Истцом выступает налоговая инспекция по Нижегородскому району. Сумма исковых требований 431 млн 146 тысяч рублей. Иск был подан 10 февраля 2020 года, дата заседания пока не назначена.

Отметим, что "Интермода" также подала иск в отношении налоговой инспекции по Нижегородскому району о признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК).

В июле прошлого года следователями СК России по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Руководство бутика ООО "Интермода" подозревалось в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей. По версии следствия, руководители ООО "Интермода", осуществляющего реализацию одежды люксовых и премиальных брендов, создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

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