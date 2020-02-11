Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2020 13:09  [12] Капремонт завершен в нижегородской поликлинике № 4
12 февраля 2020 12:52  [68] Движение транспорта на ул.Таллинской перекроют более чем на месяц
12 февраля 2020 12:51  [81] Оплатить проезд в нижегородском транспорте теперь можно с помощью брелока
12 февраля 2020 11:11  [350] "РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов
12 февраля 2020 10:36  [690] Марина Ракова: "Проект реконструкции улично-дорожной сети на Ильинской должен быть единым"
12 февраля 2020 09:43  [539] Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков ремонтных работ в школе Ардатовского района
12 февраля 2020 09:36  [848] Новый аппарат МРТ планируется закупить в Нижегородскую областную детскую больницу
12 февраля 2020 09:27  [658] Прокуратура внесла представление главе Канавинского района из-за нарушения прав ребенка-инвалида
11 февраля 2020 20:32  [1480] Нижний сегодня: главные события дня
11 февраля 2020 19:20  [16157] Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ
Общество

Оплатить проезд в нижегородском транспорте теперь можно с помощью брелока

12 февраля 2020 12:51  [81] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Оплатить проезд в нижегородском транспорте теперь можно с помощью брелока. Об этом сообщается в официальной группе "Ситикард" ВКонтакте.

В компании обратили внимание, что по функционалу брелок полностью идентичен классической транспортной карте.

"Закрепляйте брелок на ключах, сумке, куртке и оплачивайте проезд так же как транспортной картой. Небольшой брелок очень удобен, его практически невозможно сломать или повредить", - отметили в "Ситикард".

Стоит один такой брелок 250 рублей.

Адреса пунктов обслуживания в Нижнем Новгороде, где можно приобрести брелок:

- ул.Ванеева, 1 (пл.Свободы)
- пр.Ленина, 81 (ст.м.Пролетарская)
- ул.Гордеевская, 2А, (Гордеевский Универмаг, 2-й эт.)

Напомним, пункт обслуживания пользователей "Ситикард" переехал с пл.Минина на пл. Свободы в январе этого года (ул.Ванеева, 1).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph