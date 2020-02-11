Оплатить проезд в нижегородском транспорте теперь можно с помощью брелока Общество

Оплатить проезд в нижегородском транспорте теперь можно с помощью брелока. Об этом сообщается в официальной группе "Ситикард" ВКонтакте.

В компании обратили внимание, что по функционалу брелок полностью идентичен классической транспортной карте.

"Закрепляйте брелок на ключах, сумке, куртке и оплачивайте проезд так же как транспортной картой. Небольшой брелок очень удобен, его практически невозможно сломать или повредить", - отметили в "Ситикард".

Стоит один такой брелок 250 рублей.

Адреса пунктов обслуживания в Нижнем Новгороде, где можно приобрести брелок:

- ул.Ванеева, 1 (пл.Свободы)

- пр.Ленина, 81 (ст.м.Пролетарская)

- ул.Гордеевская, 2А, (Гордеевский Универмаг, 2-й эт.)

Напомним, пункт обслуживания пользователей "Ситикард" переехал с пл.Минина на пл. Свободы в январе этого года (ул.Ванеева, 1).