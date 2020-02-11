Капремонт завершился в Арзамасской больнице Общество

Капремонт завершился в Арзамасской больнице Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Капитальный ремонт завершился в Арзамасской больнице; там также установлено новое высокотехнологичное медицинское оборудование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятия проводились в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

"В 2019 году в больницу поступило 15 единиц медоборудования на общую сумму 177 млн рублей. По программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" установлены для проведения обследований: УЗИ-аппарат экспертного класса, два маммографа, четыре комплекса эндоскопического оборудования, что позволяет с высокой точностью определить любую патологию. Кроме того, была проведена большая работа по ремонту помещений", - рассказал главный врач Арзамасской центральной городской больницы, д.м.н. Александр Лавров.

"Уже сегодня есть первые результаты. Прежде всего, это выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях, а, следовательно, реальная возможность полного излечения и сохранение жизни пациентов", - добавил Александр Лавров.

В 2020 году запланировано открытие центра первичной амбулаторной онкологической помощи на базе 1-й поликлиники Арзамаса. Первый в Нижегородской области ЦАОП был открыт 26 декабря 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Павлове. Его работу проверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает создание сети из 12 таких центров в регионе. ЦАОПы создаются в Арзамасе, Балахне, Выксе, Городце, Кстове, Лыскове, Павлове, Починках, Семенове, Сергаче, Шахунье и на Бору.

"В своем послании Федеральному собранию президент сделал акцент на доступности качественной медицинской помощи. И этот центр - яркий пример того, как одно из наиболее востребованных направлений медицины стало ближе десяткам тысяч жителей региона", - сказал Глеб Никитин.

По программе "Развитие детского здравоохранения" в ЦГБ Арзамаса были установлены универсальный диагностический аппарат, фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта, тренажер для механотерапии нижних конечностей, МРТ, мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, аппарат искусственной вентиляции легких, два хирургических монитора, автоматический периметр, а также компьютерный томограф, оборудование для мониторинга сердечной деятельности и для операционных.

По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, перед специалистами центральной городской больницы открыты новые перспективы медицинского обслуживания в области онкологии и педиатрии благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

"Это важно и для медицинских работников, и для пациентов - более 250 тысяч арзамасцев и жителей шести прикрепленных районов. Например, в тройке острейших вопросов, которые задавали жители на первой встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, был вопрос о маммографах. С 2018 года их количество в больнице и поликлиниках города увеличилось с одного до трех", - заметил Александр Щелоков.

Мэр добавил, что на сегодняшний день сформирована программа капремонта медучреждений ЦГБ до 2024 года общей стоимостью более 120 млн рублей.

"Мы рассчитываем, что треть от этого объема уже в этом году пойдет на ремонт инфекционного отделения и завершение работ в детской больнице и поликлинике №3. Несмотря на то, что медучреждения не входят в сферу полномочий муниципалитетов, считаем необходимым вносить и свою лепту. На прошлой неделе три квартиры, находящиеся в муниципальной собственности, передали в ведение городских больниц. Это позволит облегчить поиск врачей, готовых жить и работать в Арзамасе", - отметил Александр Щелоков.

Александр Лавров подчеркнул, что такие серьезные вложения в ЦГБ сделаны впервые. Дооснащение центральной городской больницы продолжится в 2020 году. Будет приобретена абдоминальная эндоскопическая стойка, 6 аппаратов лабораторных исследований, аппараты для экспресс-анализа гистологии и цитологии. Новое оборудование позволит проводить многие медицинские обследования в Арзамасе, не направляя пациентов в Нижний Новгород.