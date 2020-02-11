Около 5,5 тысяч ДТП произошло в Нижегородской области за 2019 год Происшествия

Около 5,5 тысяч ДТП произошло в Нижегородской области за 2019 год. Как сообщил на пресс-конференции 12 февраля 2020 года начальник УГИБДД ГУ МВД России по региону, полковник полиции Павел Ржевский, каждое десятое ДТП случается по вине пьяных водителей.

При незначительном росте дорожно-транспортных происшествий в целом (на 1,2%), количество погибших в ДТП снизилось почти на 10% - с 386 до 347 человек. За 2019 год погибли 9 детей, за 2018 год – 13. Для сравнения, за 1992 год - 72 ребёнка.

Павел Ржевский подчеркнул, что из этих девяти погибших на дорогах региона детей — шестеро были пассажирами, которые находились в салонах автомобилей своих родителей. Только трое погибли, когда переходили дорогу.