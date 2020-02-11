Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2020 16:36  [114] Около 5,5 тысяч ДТП произошло в Нижегородской области за 2019 год
12 февраля 2020 14:53  [570] Осужденный подозревается в неподчинении сотруднику колонии в Нижегородской области
12 февраля 2020 11:35  [553] Пассажир попал в больницу после того, как упал в маршрутке в Нижнем Новгороде
12 февраля 2020 11:26  [537] Житель Выксы погиб из-за неосторожного курения в гараже
11 февраля 2020 18:24  [1151] Нижегородец, обвиняемый в серии изнасилований девочек, пойдет под суд
11 февраля 2020 16:16  [779] СУ СК просит нижегородцев помочь найти свидетеля преступления на кладбище
11 февраля 2020 14:41  [875] Среди пострадавших при столкновении катеров у таиландского острова Пхукет были нижегородцы
11 февраля 2020 09:37  [1198] Лжесантехник похитил у пожилой нижегородки деньги
10 февраля 2020 14:45  [909] Квартиранта, который поджег дверь владельцев квартиры, где погибла женщина, задержали спустя полгода
10 февраля 2020 12:36  [1331] Один госпитализирован, другой задержан: брошенная пачка сигарет стала поводом для стрельбы в Нижнем Новгороде
Происшествия

Около 5,5 тысяч ДТП произошло в Нижегородской области за 2019 год

12 февраля 2020 16:36  [114] Происшествия

Около 5,5 тысяч ДТП произошло в Нижегородской области за 2019 год. Как сообщил на пресс-конференции 12 февраля 2020 года начальник УГИБДД ГУ МВД России по региону, полковник полиции Павел Ржевский, каждое десятое ДТП случается по вине пьяных водителей.

При незначительном росте дорожно-транспортных происшествий в целом (на 1,2%), количество погибших в ДТП снизилось почти на 10% - с 386 до 347 человек. За 2019 год погибли 9 детей, за 2018 год – 13. Для сравнения, за 1992 год - 72 ребёнка.

Павел Ржевский подчеркнул, что из этих девяти погибших на дорогах региона детей — шестеро были пассажирами, которые находились в салонах автомобилей своих родителей. Только трое погибли, когда переходили дорогу.

Напомним, уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором ребенок, катаясь на ватрушке, попал под колеса автомобиля в Городце.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2020 12:23  [1173] Дело завели после ДТП в Городце, где погиб ребенок
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph