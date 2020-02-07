Дело завели после ДТП, где в Городце погиб ребенок

Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором ребенок, катаясь на ватрушке, попал под колеса автомобиля в Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" (ст.264 УК РФ).
Напомним, что трагедия произошла 9 февраля около 15:30. Четырнадцатилетний мальчик, катаясь на тюбинге, "вылетел" с откоса на проезжую часть дороги.
Проезжавший в это время по дороге 25-летний водитель иномарки не успел затормозить и проехал по ребенку. В МВД добавили, что молодой человек был трезв. Он не скрылся с места произошедшего.
Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка 10 февраля этого года пошла кататься на "ватрушке" в овраг на ул. Заломова в Нижнем Новгороде, где столкнулась с другим катающимся на тюбинге. Пострадавшая девушка не смогла самостоятельно подняться.
Спасатели спустились в овраг и подняли ее на жестких носилках наверх. После этого она была госпитализирована и осталась живой.
Напомним также, что 21 января 2018 года катавшийся за автомобилем на "ватрушке" 21-летний молодой человек погиб в Балахнинском районе.
Тюбинг погибшего был прицеплен к иномарке, за рулем которой находился 19-летний водитель.
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