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Происшествия

Дело завели после ДТП, где в Городце погиб ребенок

10 февраля 2020 12:23  [40] Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором ребенок, катаясь на ватрушке, попал под колеса автомобиля в Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" (ст.264 УК РФ).

Напомним, что трагедия произошла 9 февраля около 15:30. Четырнадцатилетний мальчик, катаясь на тюбинге, "вылетел" с откоса на проезжую часть дороги.

Проезжавший в это время по дороге 25-летний водитель иномарки не успел затормозить и проехал по ребенку. В МВД добавили, что молодой человек был трезв. Он не скрылся с места произошедшего.

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка 10 февраля этого года пошла кататься на "ватрушке" в овраг на ул. Заломова в Нижнем Новгороде, где столкнулась с другим катающимся на тюбинге. Пострадавшая девушка не смогла самостоятельно подняться.

Спасатели спустились в овраг и подняли ее на жестких носилках наверх. После этого она была госпитализирована и осталась живой.

Напомним также, что 21 января 2018 года катавшийся за автомобилем на "ватрушке" 21-летний молодой человек погиб в Балахнинском районе.

Тюбинг погибшего был прицеплен к иномарке, за рулем которой находился 19-летний водитель.

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