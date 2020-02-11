Рассмотрение крупного иска к "Городецкому СРЗ" приостановили до завершения процедуры банкротства судоверфи Экономика

Фото: с сайта завода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рассмотрение иска ПАО МАБ "Темпбанк" к "Городецкому судоремонтному заводу" из Нижегородской области приостановили до завершения процедуры банкротства судоверфи. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.

Конкурсный управляющий "Темпбанка" (банк является банкротом), обратился в суд с иском о взыскании задолженности перед банком по кредитному договору от 17 октября 2012 года в размере 92,3 млн рублей и взыскании на заложенное имущество по договору ипотеки.

Представитель истца заявил ходатайство о приостановлении производства по делу до признания ООО "Городецкий СРЗ" банкротом или прекращения производства по этому делу.

Суд пришел к выводу, что основания для этого есть. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия.

Напомним, арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении Городецкого судоремонтного завода в ноябре 2019 года.

СПРАВКА:



ООО "Городецкий судоремонтный завод" является одним из крупных судоремонтных предприятий на верхней и средней Волге, а также градообразующим предприятием Городца. Помимо этого, завод входит в утвержденный правительством Нижегородской области "Список системообразующих и градообразующих предприятий Нижегородской области".

Машиностроительное производство состоит из механообрабатывающих и сборочных цехов и участков, включает в себя термическое, сварочное, инструментальное, литейное и кузнечное производства.