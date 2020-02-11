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Происшествия

Двух женщин осудили на год условно за снятие порчи с продавца магазина в Ветлуге

13 февраля 2020 10:14  [67] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двух женщин осудили на год и полтора условно за снятие порчи с продавца магазина в Ветлуге Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 13 февраля 2020 года.

Ветлужский районный суд установил, что утром 17 октября 2019 года 43 - летняя женщина со своей 81 – летней бабушкой пришли в магазин. Вместе они убедили продавца, что на нее наложена порча, и женщина вскоре умрет.

После этого мошенницы предложили ей свою помощь. Внучка стала водить спичками по листу бумаги, а бабушка закрыла дверь в магазин, чтобы им никто не мешал.

Продавец магазина отдала псевдоэкстрасенсам свое кольцо стоимостью 2400 рублей, чтобы завершить обряд. Одна из злоумышленниц заявила, что для снятия порчи закопает украшение на кладбище. Отметим,что впоследствии кольцо возвращено потерпевшей.

На судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину. Суд по статье "мошенничество" назначил каждой лишение свободы условно на 1,5 и 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в октябре пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала псевдоцелительницам 80 тысяч рублей и 5 тысяч евро. Незнакомые женщины сказали 78-летней жительнице Московского района, что с нее нужно снять порчу и осуществили якобы обряд исцеления, за что потерпевшая и заплатила мошенницам такую сумму.

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