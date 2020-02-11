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Общество

Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства пройдет в Нижегородской области

13 февраля 2020 13:48  [463] Общество

Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ветнадзоре. Вакцина закупается за счет средств федерального бюджета.

Вакцинация будет проводиться два дня:

- 15 февраля в ветеринарной лечебнице по адресу: Кстово, ул. Ленина, 18
- 16 февраля будет проведен выезд специалистов в деревню Афонино, вакцинация будет проводиться по адресу: ул. Магистральная, 20 А.

Напомним, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система. Заражение происходит после укуса зараженным животным, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Заболевание заканчивается смертельным исходом.

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные.

Бешенство было зарегистрировано у домашней собаки в Володарске в январе этого года.

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