Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства пройдет в Нижегородской области Общество

Бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ветнадзоре. Вакцина закупается за счет средств федерального бюджета.

Вакцинация будет проводиться два дня:

- 15 февраля в ветеринарной лечебнице по адресу: Кстово, ул. Ленина, 18

- 16 февраля будет проведен выезд специалистов в деревню Афонино, вакцинация будет проводиться по адресу: ул. Магистральная, 20 А.

Напомним, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система. Заражение происходит после укуса зараженным животным, оцарапывании бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Заболевание заканчивается смертельным исходом.

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные.

Бешенство было зарегистрировано у домашней собаки в Володарске в январе этого года.