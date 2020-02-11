Глава Балахнинского района Алексей Левкович подал в отставку после визита Глеба Никитина Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области посетил с рабочим визитом Балахнинский район, где получил от местных жителей много жалоб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Жалобы касались, в основном, благоустройства, организации вывоза мусора, транспортного сообщения.

Рабочий визит губернатора начался с посещения поселка Гидроторф. Там Глеб Никитин возложил цветы к мемориальному комплексу в память о воинах, павших в Великой Отечественной войне. Рядом с мемориалом расположен Сквер Победы, благоустроенный на сумму 10 млн рублей в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Губернатор обратил внимание главы района Алексея Левковича на то, что сквер завален снегом.

"Обычно сталкиваюсь с тем, что чистят даже в глухих местах, когда приезжаю, а здесь и на это не заморочились. Просто позорище! Зачем деньги вкладывать в сквер, если по полгода он находится в таком состоянии. Проснитесь! У вас не свой бюджет, а народный, муниципальный. Вам правильнее самому взять лопату и убирать!" - сказал губернатор Алексею Левковичу.

После посещения местной школы №10 в поселке Гидроторф к Глебу Никитину обратился житель микрорайона ЦКК Сергей Шаронов с жалобой на то, что после отмены 51 маршрута ЦКК-Гидроторф не появилось никакой альтернативы.

"Я давал поручение наладить сообщение между поселком и микрорайоном, когда был в районе в прошлый раз. У вас же есть маршрут в сети. Вы просто не выполнили поручение. И это не единственный такой случай", - сказал Глеб Никитин главе МСУ.

Губернатор поручил своему заместителю Сергею Морозову проработать вопрос о возобновлении прямого автобусного сообщения.

В ходе рабочего визита к Глебу Никитину обратился житель Балахны Василий Улыбин с жалобой на организацию вывоза мусора. Глава региона посетил улицу Розы Люксембург вместе с местным жителем и выяснил - расстояние от пятиэтажных домов до мусорных контейнеров действительно даже на глаз превышало все допустимые нормативы. При этом Алексей Левкович сообщил, что это было согласовано с СЭС.

"Да с каким еще СЭС это согласовано! Спросите у жителей, где контейнер должен быть. В ближайшее время он здесь должен появиться. Из города и района вообще очень много жалоб на оборудование контейнерных площадок. Эта работа абсолютно не выстроена здесь", - сказал Глеб Никитин.

Еще одна жалоба жителей касалась количество ветхих и сгоревших домов, которых в Балахнинском районе большое количество. Губернатор поручил в максимально короткие сроки приступить к сносу таких объектов, представляющих опасность для жителей.

Глеб Никитин также посетил территорию бывшей автостанции Балахны. Сейчас она находится в частной собственности, а жители Балахнинского района лишены транспортного узла. Обстоятельства, при которых автостанция ушла в частные руки, расследуют правоохранительные органы.

Напомним, что на месте этой автостанции по поддельным документам построили торговый центр. В преступлении обвиняются братья Глушковы. Владимир Глушков являлся депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат Александр Глушков - депутатом областного Законодательного собрания. Братья долгое время скрывались от следствия, но их задержали на территории Грузии и экстрадировали в Россию.

"Понятно, что ситуация произошла еще до того, как вы заняли пост главы района, но хоть что-то можно было сделать за полтора года?.. Даже если это частная собственность, то это не значит, что можно игнорировать потребности людей", - сказал Глеб Никитин.

"Вам что-то говорит название "Стройсервис" и фамилия собственника Чекушкин?" - спросил Глеб Никитин Алексея Левковича. "Это мой двоюродный брат", - ответил он.

"Как у него с участием в муниципальных контрактах? На установку контейнеров? Прибыльным оказалось? Я это к тому, что, если у вас память плохая, то напоминаю, что есть на кого положиться в этих вопросах. Социально ответственный бизнес должен заботиться о жителях, приводите все это в порядок. Но я бы на вашем месте рекомендовал родственникам воздержаться от участия в конкурсах", - подчеркнул Глеб Никитин.

После визита в Балахнинский район губернатор поделился впечатлениями.

"На самом деле планировал поехать в Балахну очень давно - большое количество поступило жалоб на происходящее. Понятно, что раньше их было еще больше, мы помним прекрасно, что здесь сложилась достаточно тяжелая в коррупциогенном и криминальном смысле обстановка. Мы приняли целый ряд решений, в том числе, решение о поддержке муниципалитета из областного бюджета", - сказал Глеб Никитин.

"За 2 года - 2018 и 2019-й - в общей сложности экстренно на эти цели было выделено более 250 млн рублей. Изменения есть, но, безусловно, недостаточные. До сих пор огромное количество вопросов к содержанию города, благоустройству соответствующих территорий, уборке снега", - добавил он.

"Ощущение того, что Балахна незаслуженно обделялась и соответствующими решениями, и поддержкой. Я думаю, что во многом это связано с неразберихой в управлении, в структуре муниципалитета. Район и город имеют разные бюджеты, при этом управляются одним органом исполнительной власти. Здесь надо наводить порядок", - считает глава региона.

"Я дал поручение – немедленно подготовить "дорожную карту" по оптимизации структуры муниципального управления. Будем этот вопрос оперативно решать, взвесим все за и против. Есть все основания рассчитывать на то, что мы здесь наведем порядок и очистим район от людей, которые не заботятся о жителях", - резюмировал губернатор.

Как стало известно по итогам визита, Алексей Левкович написал заявление об отставке. Депутаты Земского собрания Балахнинского района рассмотрят заявление на ближайшем заседании.