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Политика

Нижегородских экс-депутатов Глушковых экстрадировали в Россию

05 декабря 2019 15:09  [107] Политика

По материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в НЦБ Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территорию Российской Федерации доставлены Владимир и Александр Глушковы, обвиняемые в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, в качестве которого выступил его родной брат Владимир Глушков, от директора строительной фирмы взятку в размере 6 млн рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Кроме того, в период с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне Нижегородской области по поддельной проектной документации, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.

Возведенное двухэтажное здание торгового центра исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Вместе с тем, лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 млн рублей.

Владимир Глушков являлся депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат Александр Глушков - депутатом Законодательного собрания Нижегородской области.

В ближайшее время Глушковы буду доставлены на территорию Нижегородской области для привлечения их к уголовной ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, в марте 2018 года Александр и Владимир Глушковы были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По делу братьев Глушковых в апреле 2018 года были арестованы: Дмитрий Валатин и Елена Бутусова. В июне - директор ООО "Петрол-НН" Владимир Прядилов. Позднее братья Глушковы были задержаны на территории Грузии.

Фото депутатов с сайта администрации Балахнинского района

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