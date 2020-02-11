Россияне стали чаще жениться и реже разводиться Культура и отдых

Россияне стали чаще жениться и реже разводиться. Об этом сообщили в медиаофисе всероссийской переписи населения (ВПН-2020) со ссылкой на данные Росстата.

Судя по статистике, в 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

Уменьшение количества разводов заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова объясняет двумя причинами.

"В России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно становится меньше и разводов. При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов", — полагает Егорова.

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице создано 79 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества разводов — до 42 497 случаев. На втором месте по наибольшему количеству браков занимает Московская область (54,4 тысячи по сравнению с 49,3 тысячи в 2018 году), на третьем — Санкт-Петербург (47 тысяч по сравнению с 44 тысячами), на четвертом — Краснодарский край (39,6 тысяч и 38,7 тысячи), на пятом — Ростовская область (26 тысяч и 25 тысяч).

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения. Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае — здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке.

Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, о численности детей в семье станут известны после всероссийской переписи населения 2020 года.

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