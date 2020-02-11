Нижегородская область хочет увеличить свою долю в уставном капитале "Нижегородских канатных дорог" Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область хочет увеличить свою долю в уставном капитале АО "Нижегородские канатные дороги".

Как сообщается в пояснительной записке о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2020, 2021 и 2022 годы, министерству имущественных и земельных отношений региона будет предоставлено 29,4 млн рублей. Эти средства пойдут на увеличение уставного капитала АО "Нижегородские канатные дороги". В то же время на эти деньги планируется ремонт канатной дороги.

Сейчас уставный капитал АО "Нижегородские канатные дороги" составляет 493,58 млн рублей и разделяется на 493,58 тысяч штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая.

Нижегородской области принадлежит 61,29% от уставного капитала АО, Нижнему Новгороду — 38,65%.

Канатная дорога работает с 2012 года. В среднем ежедневный пассажиропоток составляет 5 тысяч человек. Нижегородская канатная дорога является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 метров.

Напомним, что стоимость проезда на канатной дороге может повыситься. В конце декабря 2019 года АО "Нижегородские канатные дороги" обратилось в РСТ с заявлением о проведении проверки затрат для расчета тарифов на перевозку. При этом конкретная величина тарифов не указывалась.

Сейчас стоимость одной поездки на канатной дороге составляет 100 рублей.