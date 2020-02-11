Alfa Future People - 2020 пройдет в Володарском районе Нижегородской области Культура и отдых

В 2020 году фестиваль Alfa Future People разместится на новой площадке около поселка Ильиногорск Володарского района Нижегородской области. Об этом сообщил директор проекта Виктор Шкипин

По его словам, в нынешнем году фестиваль пройдёт 7,8 и 9-го августа, а новая площадка выбрана благодаря тому, что она гораздо больше. Помимо увеличения числа досуговых точек, появится возможность расширить зону парковки и кемпингов.

"Замечательная площадка, которая окружена с трех сторон настоящим густым лесом", - поделился впечатлениями Виктор Шкипин, подчеркнув, что площадка расположена гораздо ближе к Москве, а от Нижнего Новгорода она находится на таком же удалении, как и прежняя локация фестиваля Большое Козино.

Также руководитель проекта рассказал, что близ Ильиногорска уже имеется дренажная система, что позволит откачать воду в случае, если на Alfa Future People вновь пойдет дождь.

"Самое главное, что у фестиваля наконец появился дом после многих лет, когда мы были вынуждены выбирать — оставаться или переходить на новую площадку. Сейчас, благодаря руководству Нижегородской области, мы действительно нашли ту площадку, на которой хочется остаться и которая год от года будет становиться лучше и лучше и абсолютно точно скоро станет основной и главной фестивальной площадкой страны", - добавил Виктор Шкипин.

Напомним, павильон, посвящённый предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода был представлен на Alfa Future People в 2019 году.