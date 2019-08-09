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Культура и отдых

Павильон 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future People

17 августа 2019 09:30  [46] Культура и отдых

Павильон, посвящённый предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода, начал свою работу на фестивале Alfa Future People. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Он открылся 16 августа, и его работа продлится три дня до конца фестиваля.

"В этом году Нижегородская область интегрировалась в знаковый для нас фестиваль Alfa Future People сразу двумя площадками. Главная, конечно же, павильон 800-летия города. Мы активно готовимся к этому событию и хотим, чтобы гости фестиваля, а это молодые люди не только со всей России, но и из других стран, знали о том, что в 2021 году мы будем отмечать праздник, и приезжали к нам", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

В павильоне переосмыслена знаменитая "Симфония гудков". Ровно 100 лет назад в Нижнем Новгороде состоялась премьерная репетиция всемирно известного произведения композитора Арсения Аврамова. Дирижером был стоящий на высокой башне человек с большими флагами. Он давал сигналы включения звуков: заводских и паровозных гудков, артиллерии и авиации, превращая город в огромный концертный зал.

Напомним, что создавали павильон нижегородцы: организаторы фестиваля "INTERVALS" студия «dreamlaser» и победитель премии «Инновация» в 2018 году Артем Филатов, а также немецкий композитор Сергей Хисматов.

"Мы разработали стенд для Нижегородской области в рамках фестиваля Alfa Future People. Он был задуман как центральная мeeting point для всех участников. Он должен выглядеть хорошо как днем, так и вечером, поэтому мы придумали куб с зеркальными элементами. Ночью все эти элементы горят светодиодными палками. Внутри стоит панорамный огромный светодиодный экран. Этот арт-проект полностью отличается от всех стендов и танцполов на этом фестивале. Мы хотели сделать что-то новое, привлечь внимание к нашей Нижегородской области. Хотели, чтобы люди сюда заходили подумать и немного отдохнуть", - рассказал директор студии "dreamlaser" Андрей Тубольцев.

В основу идеи зоны легло то, что Нижний Новгород во многом известен своими индустриальными символами: заводами ГАЗ, "Сокол" и "Красное Сормово", проведением всероссийской промышленной выставки, изобретателем Ростиславом Алексеевым, речным пароходством.

Основные городские и индустриальные достопримечательности Нижнего Новгорода были отсканированы лазером, чтобы подготовить 3D-модели интерьеров зданий. Благодаря этому посетители могут  виртуально путешествовать по интерьерам знаковых городских сооружений, погружаясь как можно глубже в атмосферу города. Для зрителей созданы специальные интро и аутро, подготавливающие зрителя к перфомансу и выводящие из него.

"Благодаря правительству Нижегородской области мы получили доступ в эти пространства, пообщались с директорами производств. В итоге получилась некая ода на тему того, каким образом город "дышит", какие звуки издает и как индустриальная мощь Нижнего Новгорода может иметь, в том числе эстетический потенциал", - пояснил Артем Филатов.

Также свою зону организовала спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт". Гости фестиваля могут принять участие в фитнес-активностях, полюбившихся нижегородцам на основной площадке у стадиона "Нижний Новгород": зумбе, растяжке, функциональных тренировках, мастер-классах. Здесь также можно посмотреть видеотрансляции или поиграть в приставку.

Как сообщалось ранее, 12 июня 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество суток до праздника.

"Я думаю, что в голове у каждого, кто имеет отношение к юбилейной подготовке, давно работают такие часы, но их наглядное воплощение все равно впечатляет. Впереди немало работы, а времени остается не так много", - тогда сказал губернатор.

Кроме того, он напомнил, что в регионе уже реализуется план мероприятий, который был подготовлен в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

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