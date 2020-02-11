Свыше 60 населенных пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" с начала года Общество

Свыше 60 населенных пунктов 20 районов Нижегородской области посетили четыре "Поезда здоровья" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, мобильные лечебно-диагностические лаборатории работают в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2020 году работа "Поездов здоровья" организована в круглогодичном режиме.

По словам главы региона, к местам остановок "Поездов здоровья" осуществлен подвоз пациентов более чем из 350 населенных пунктов, отдаленных сел и деревень.

"Для нас в работе "Поездов здоровья" особенно важен фактор ранней диагностики. Впервые выявлено 1 636 заболеваний, в том числе 77 случаев подозрения на злокачественные новообразования. Каждый такой случай – шанс восстановить здоровье и подобрать максимально эффективную тактику лечения", - подчеркнул губернатор.

Как рассказали в правительстве, почти 9 тыс пациентов смогли получить более 18 тыс консультаций специалистов. Наиболее востребованы у жителей региона консультации офтальмолога — их проведено 3,1 тыс и невролога — 2,6 тыс.

Кроме того, специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий проведено порядка 13 тыс. исследований, в том числе ФЛГ — 3,3 тыс, ЭКГ — 1,9 тыс, УЗИ — 2,3 тыс, онкоцитологии — 1,8 тыс, ММГ — 1,1 тыс. По результатам осмотров на дополнительное обследование направлено более 4,3 тыс человек, 664 пациента госпитализированы. Важно, что в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения региона.

Напомним, глава региона ранее отметил, что деятельность "Поездов здоровья" в 2020 году расширена за счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в минувшем году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Сегодня в составе "Поездов здоровья" работают новые модули - "Комплексная диагностика", "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа.

Напомним также, в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сделал акцент на развитии первичного звена в здравоохранении. Работа мобильных лечебно-диагностических лабораторий направлена на решение именно этих задач.

Ранее сообщалось о том, что детей начнут обследовать в нижегородских "Поездах здоровья".