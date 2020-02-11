Глеб Никитин пробежал десятикилометровую дистанцию в забеге "Лыжня России"

Фото пресс-службы правительства

Сегодня, 15 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России", прошедшей на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно информации, губернатор пробежал десятикилометровую дистанцию.

"Впечатления самые прекрасные. Здорово, что, несмотря на малоснежную зиму, удалось провести мероприятие. В этом году впервые был организован специальный забег среди младших школьников. Очень хорошо, что, начиная с такого возраста, ребята уже приобщаются к спорту, видят, как много людей разделяют этот образ жизни. "Лыжня России" - это по-настоящему семейный праздник", - отметил Глеб Никитин, добавив, что именно семейные ценности сегодня являются приоритетом государственной политики, о чем говорит в том числе и президент РФ Владимир Путин, объявивший недавно о новых мерах поддержки для семей.

По его словам, создание инфраструктуры для зимних видов спорта, в частности, освещение лыжных трасс продолжится в регионе.

По данным организаторов, в забеге на площадке приняли около 10 тыс. человек, а всего по региону - примерно 13 тыс человек. В программе соревнований был массовый старт на пять и десять километров, забег почетных гостей, семейный забег для родителей с детьми, брендированный забег от нижегородских предприятий и забег младших школьников.

Ранее сообщалось о том, что фестиваль боевых искусств пройдёт в Нижнем Новгороде 16 февраля.