Земельный участок по ул.Родионова в Нижнем Новгороде предложено передать в федеральную собственность для ввода жилых домов

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Земельный участок по ул.Родионова в Нижнем Новгороде предложено передать в федеральную собственность. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы. Заседание, на котором может быть принято соответствующее решение, состоится 26 февраля 2020 года.
В документе отмечается, что направлено предложение о передаче земельного участка из муниципальной в федеральную собственность (в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области) для ввода в эксплуатацию первой очереди жилых домов по ул.Родионова.
Территория находится по адресу: Нижегородский район, ул.Родионова, участок 185А. Общая площадь 3 580 кв.м, кадастровый номер 52:18:0060206:612 (справа от ТРЦ "Фантастика", за строящимся ЖК "Атлант сити").
Инициатор передачи: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского (ННГУ).
Отметим, что этот участок был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ННГУ в 2016 году, в соответствии с постановлением администрации города от 21.06.2016 № 1789. На данный момент, найти текст этого постановления на сайте администрации не удалось.
Напомним, что в декабре прошлого года депутаты Гордумы одобрили передачу недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Родионова в региональную собственность. Степень готовности здания составляет всего 7%.
Кроме самого недостроенного здания, в собственность области перешел земельный участок общей площадью приблизительно 27 тысяч кв.м. у дома №187 по ул. Родионова (около ТРЦ "Фантастика"). Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
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