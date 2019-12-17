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Общество

Недостроенный ФОК на ул.Родионова передали в региональную собственность

18 декабря 2019 12:06  [146] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 18 декабря одобрили передачу недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Родионова в региональную собственность. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы.

Речь идет об объекте незавершенного строительства площадью 7,6 тысяч кв.м. Степень готовности здания составляет всего 7%.

В собственность области также перейдет здание КПП площадью 26 кв.м. по адресу: ул. Родионова, 175 и земельный участок площадью приблизительно 27 тысяч кв.м. (у дома №187 по ул. Родионова).

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Постановлением городской администрации недострой передали в безвозмездное пользование ГКУ "Нижегородстройзаказчик", которое завершит строительство.

Ранее депутаты Гордумы одобрили изменения в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать договоры аренды, безвозмездного пользования и т.д., касающиеся недостроенных ФОКов на ул. Родионова и пр. Кораблестроителей.

Напомним, недостроенный ФОК на пр.Кораблестроителей передали в собственность области в ноябре.

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