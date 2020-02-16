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Происшествия

Два человека погибли при столкновении иномарки и "Валдая" в Лысковском районе

17 февраля 2020 12:20  [30] Происшествия

Два человека погибли при столкновении иномарки и "Валдая" в Лысковском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 16 февраля 2020 года в 05:53 на 481 км дороги. Женщина-водитель (1964 г.р., стаж 21 год), управляя автомобилем Nissan, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с ГАЗ "Валдай".

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли, второй пассажир был госпитализирован, находится в коме. Водитель автомобиля ГАЗ также был госпитализирован с диагнозом - рваная рана коленного сустава.

Ранее ГИБДД назвала самые аварийные районы Нижнего Новгорода в 2019 году.

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