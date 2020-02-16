Солнечная активность может стать причиной помех в трансляции ТВ в феврале-марте Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Солнечная активность может стать причиной помех в трансляции ТВ в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о возможных помехах и кратковременных перерывах в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм с 19 февраля до 15 марта.

"Это связано с весенней солнечной интерференцией, приводящей к временному ухудшению качества работы спутниковой связи", - пояснили в пресс-службе правительства.

В утренние и дневные часы (преимущественно с 11:00 до 13:00 мск) в трансляции эфирных программ вероятны сбои, продолжительность которых не превысит 20 минут.

В пресс-службе добавили, что интерференция наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.

"РТРС использует все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния Солнца на трансляцию эфирных программ, благодаря чему большинство телезрителей из года в год не замечают интерференцию", - добавили в пресс-службе.