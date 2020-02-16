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Общество

Власти хотят интегрировать нижегородское метро в наземный общественный транспорт

17 февраля 2020 14:58  [264] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Власти хотят интегрировать нижегородское метро в наземный общественный транспорт. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания региона по транспорту и дорожному хозяйству сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области Павел Саватеев.

По его словам, сейчас есть планы убрать задублированность наземных маршрутов и создать пересадочные узлы у метро.

Такое решение рассматривается в связи с тем, что метрополитен Нижнего Новгорода является убыточным. В частности, лишь две из 15 станций метрополитена приносят прибыль.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗС НО Владимир Солдатенков добавил, что себестоимость проезда в метро составляет 56 рублей, тогда как пассажиры платят за проезд 28 рублей. Таким образом ежегодные выпадающие доходы метрополитена составляют около 700 млн рублей.

При этом Владимир Солдатенков добавил, что сейчас не рассматривается вопрос повышения стоимости проезда в метро.

Напомним, что за I полугодие 2019 года убыток МП "Нижегородское метро" составил 133,7 млн рублей, что на 32 млн рублей больше показателей аналогичного периода 2018 года.

Между тем, за январь июнь кредиторская задолженность метрополитена сократилась на 340 млн рублей и составила 407 млн рублей.

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