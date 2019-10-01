Выручка нижегородского метро увеличилась на 13,7 млн рублей по сравнению с I полугодием 2018 года Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородское метро" за I полугодие 2019 года увеличило выручку на 325 млн рублей, что на более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 14 октября 2019 года.

По ее словам, это произошло за счет роста доходов от основного вида деятельности.

"Увеличение пассажиропотока произошло, в том числе, из-за временного закрытия Мызинского моста на ремонт, а также регулярной организации футбольных матчей и концертов на стадионе "Нижний Новгород"", - сказала Марина Антипова.

Также на 340 млн рублей снизилась кредиторская задолженность метрополитена и по итогам I полугодия составила 407 млн рублей.

При этом убыток предприятия составил 133,7 млн рублей, что на 32 млн рублей выше показателей аналогичного периода 2018 года.

"Это связано с ростом расходов по фонду оплаты труда", - пояснила Марина Антипова.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года доходы нижегородского метро составили 711 млн рублей, а расходы – уже 1,7 млрд рублей.

В настоящее время у метрополитена существуют проблемы, связанные с ремонтом тоннельного и путевого хозяйства, трансформаторными подстанциями и необходимостью замены кабельных линий, срок эксплуатации которых уже истек. Кроме того, нужно содержать службу безопасности метрополитена, обеспечить работу камер видеонаблюдения.

Помимо этого, требуется замена рельсов, установка оборудования для снижения уровня шума от метро в жилой застройке на проспекте Ленина, проведение мероприятий для недопущения разрушения тоннельных конструкций.