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Общество

Строительство станций снеготаяния в Нижнем Новгороде завершится до ноября

17 февраля 2020 16:31  [51] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство станций снеготаяния в Нижнем Новгороде завершится до ноября 2020 года. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей городской администрации Сергей Солдатенков в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 17 февраля 2020 года.

Он пояснил, что сейчас концессионер ведет работы по устранению замечаний управления Главгосэкспертизы по станции, расположенной в Нижегородском районе. В рамках создания станции в Приокском районе после окончания отопительного периода планируется организовать работу по перекладке газопровода высокого давления, чтобы разместить объект.

Напомним, станции снеготаяния расположатся в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации. Строительством займется ООО "Городские инженерные системы". Компания сделает это по договору концессии, который она заключила на 8 лет с администрацией Нижнего Новгорода.

Станции могут перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год, но мощности позволят перерабатывать и больший объем. На станциях будет использована технология утилизации снега в бытовой канализации.

"Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации", - ранее говорил генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк.

После завершения строительства станции будут переданы в собственность Нижнего Новгорода, при этом ООО "Городские инженерные системы" на 10 лет получит право владения и эксплуатации объекта.

Инвестиции в строительство станций составят 160 млн рублей.

 

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