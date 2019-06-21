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Общество

Две станции снеготаяния построят в Нижнем Новгороде

20 июня 2019 14:56  [828] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Две станции снеготаяния построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Нижегородский водоканал".

Строительством займется ООО "Городские инженерные системы". Компания сделает это по договору концессии, который она заключила на 10 лет с администрацией Нижнего Новгорода.

Станции снеготаяния расположатся в Приокском районе на улице Нижне-Валдайской и в Нижегородском районе рядом с Нижегородской станцией аэрации.

По предварительным оценкам инвестиции в строительство станций составят 160 млн рублей. В настоящее время ведутся проектные работы, предполагается, что станции начнут работать до конца 2019 года.

Станции могут перерабатывать не менее 450 тысяч кубических метров в год, но мощности позволят перерабатывать и больший объем.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк отмечает, что на станциях будет использована технология утилизации снега в бытовой канализации.

"Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации", - сказал Николай Николюк.

После завершения строительства станции будут переданы в собственность Нижнего Новгорода, при этом ООО "Городские инженерные системы" на 10 лет получит право владения и эксплуатации объекта.

Напомним, что о планах по строительству станций снеготаяния Николай Николюк рассказывал в июне 2018 года. Он пояснил тога, что в городе существует проблема с отсутствием ливневых канализаций и около 90% снега, который тает, попадает в реки.

Участок под строительство станции в Приокском районе совет по имущественным и земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил в январе 2019 года. Площадь территории, которую займет станция, составляет 3,9 тысяч кв. метров. Стоимость данного объекта - 69,4 млн рублей.

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