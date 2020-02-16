ЗС НО предложило критерии, при которых нельзя высаживать детей-безбилетников из транспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 17 февраля озвучили критерии, при которых запретят высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании комитета.

Депутаты комитета обсудили поправки в областной закон о запрете высадки детей из автотранспорта, даже при условии безбилетного проезда.

К критериям запрета высадки ребенка будет относиться температуре воздуха ниже -20°, отсутствие остановочного павильона, высадка ребенка вне границ населённых пунктов, а также во время детского комендантского часа - с 22:00.

Кроме того, высадку детей также запретят в случае, если в регионе объявлено предупреждение о чрезвычайных ситуациях, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Для того, что бы предотвратить риска высадки детей из автобусов, в Нижнем Новгороде планируется создать транспортную карту школьника.

Как сообщает ряд СМИ, в ноябре прошлого года в разных городах России произошло несколько случаев, когда кондукторы высаживали детей из общественного транспорта в мороз. Например, один случай произошел в середине ноября в Екатеринбурге, когда из автобуса высадили 9-летнюю девочку, потерявшую школьный проездной. Ребенок возвращаться домой пешком, а на улице в это время было -30°.

Еще один случай произошел в конце ноября в Челябинске. Кондуктор хотел высадить безбилетного ребенка при морозе в -26°. Мальчик пересел в этот транспорт из сломавшегося троллейбуса. В этом случае за ребенка заплатила одна из пассажирок.