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Политика

Глеб Никитин поздравил нижегородку Наталью Воронину с мировым рекордом

17 февраля 2020 17:15  [85] Политика

Фото: с сайта wikipedia.org

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских спортсменов с блестящим выступлением на Чемпионате Мира по конькобежному спорту. Чемпионат проходил с 13 по 16 февраля 2020 года в г. Солт-Лейк-Сити (США).

По итогам соревнований, сборная России показала лучший результат и разместилась на второй строчке в медальном зачёте на отдельных дистанциях. Россияне смогли завоевать три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые награды. Значительный вклад в успех нашей сборной внесли и нижегородские спортсмены. В США поехали четыре нижегородца: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Казелина и Сергей Трофимов.

Воспитанница ГАУ НО "Центр спортивной подготовки", ЗМС, бронзовый призер Олимпиады 2018 года Наталья Воронина в очередной раз показала непревзойдённый результат на мировой спортивной арене, став лучшей на дистанции 5000 м и заняв 3 место на дистанции 3000 м. Наталья преодолела дистанцию в 5000 м за 6:39.02, установив мировой рекорд.

Дарья Качанова взяла второе место в командном спринте, Елизавета Казелина - третье место на дистанции 1500 м, а Сергей Трофимов завоевал бронзу в командной гонке.

"От всей души поздравляю вас с этими победами. Для Нижегородской области большая честь быть представленными такими спортсменами", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, строительство комплекса по художественной гимнастике началось в Заволжье в декабре прошлого года.

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