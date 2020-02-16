Строительство нижегородских заправок на природном газе будут субсидировать из бюджета Бизнес

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Строительство заправок на природном газе в Нижегородской области будут субсидировать из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств региона.

В Нижегородской области к 2022 году планируется построить 26 подобных объектов, сумма субсидий превысит 1 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для расширения рынка газомоторного топлива регион принимает участие в программе субсидирования из федерального бюджета возмещения затрат инвесторам на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и мероприятий по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ (КПГ). На данный момент в регионе создано семь точек, где можно заправиться компримированным природным газом, а на данном виде топлива работает 661 автобус.

"Все автобусы, которые приобретены, работают на газомоторном топливе. Это, во-первых, сокращение издержек, во-вторых, экологичность. Будем и дальше закупать технику с такими характеристиками и увеличивать количество заправок. Также у нас предусмотрены и налоговые льготы для владельцев автомобилей, оборудованных под газомоторное топливо: ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 50%", - сказал Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года прошло совещание по вопросу: "Реализация программы по расширению природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте группы компаний Газпром". В совещании приняли участие председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и образования.