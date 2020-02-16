Новые газовые заправки планируется построить в Нижегородской области Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новые газовые заправки планируется построить в Нижегородской области. Вопрос депутаты обсудили на заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 17 февраля 2020 года.

Согласно обнародованной правительством Нижегородской области информации, в течение трёх лет в регионе планируется построить порядка 26 новых газозаправочных станций. Это стало возможным благодаря участию Нижегородской области, наряду с другими субъектами страны, в федеральной программе субсидирования развития инфраструктуры автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

На данный момент, в Нижнем Новгороде построены две новые газозаправочные станции - на ул. Бетанкура и ул. Героя Попова. Строительство новых затруднено в связи недостаточным количеством свободных участков, однако переговоры с инвесторами "ведутся в ежедневном режиме" и рассматриваются все возможные варианты.

Как уточнили в правительстве, сейчас для строительства новых заправок отобрано 14 районов области для приоритетного развития инфраструктуры газонаполнительных станций.

По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗС НО Владимира Солдатенкова, такая работа необходима в том числе и в связи с тем, что перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо позволит сократить расходы предприятий и, как следствие, уменьшит выпадающие доходы.

Напомним, 74 новых автобуса на газомоторном топливе поступили в Нижний Новгород в декабре прошлого года, а также 70 и 56 автобусов в ноябре прошлого года (всего 200 единиц). Месте с закупкой 2018 года на 100 автобусов, в "Нижегородпассажиравтотрансе" сейчас 300 новых автобусов. В целом по области сейчас на компримированном природном газе работает 461 автобус.

Минтранс Нижегородской области намерен подать заявку на новые автобусы, троллейбусы и трамваи по нацпроекту "БКАД". По такой схеме планируется закупить автобусы на газомоторном топливе.

Нижегородская область и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в октябре прошлого года.