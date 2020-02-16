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Общество

Власти Нижнего Новгорода хочет привлечь концессионера для развития Сормовского парка

17 февраля 2020 17:58  [50] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность привлечь концессионера для развития Сормовского парка. Об этом журналистам сообщил депутат Николай Сатаев после заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 17 февраля 2020 года.

По его словам, концессионера выберут путем открытого аукциона. Сейчас делаются расчеты прибыли. Все этапы реализации концессии по развитию парка будут согласовываться с жителями.

Николай Сатаев выразил опасение, что инвестор может пойти по стопам развития парка "1 мая" и превратить его из места отдыха в коммерческую площадку, чтобы "выколачивать деньги из людей". Однако, идею привлечь концессионера он поддерживает.

"В том состоянии, в каком парк есть, он неплохой. Чистенько, уютненько. Но время идет, сейчас другие требования, парк требует развития", - сказал он.

Ранее сообщалось, что арендатор Сормовского парка планирует построить понтонный мост до ул. Ярошенко. Он также рассказал депутатам в ходе выездного совещания, что на территории существующего городка аттракционов планируется сделать центр парка с большим фонтаном, к которому будут вести две широкие аллеи.

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