Нижний Новгород перейдет на светодиодное освещение к 800-летию города

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Нижний Новгород полностью перейдет на светодиодное освещение к 800-летию города. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 18 февраля 2020 года.
По его словам, постепенно все ртутные светильники будут заменены на светодиодные. Сейчас в Нижнем Новгороде установлено только 6% таких светильников.
Муниципальное предприятие "Инженерные сети" планирует привлечь кредит на сумму 222,1 млн рублей. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками.
Если средства будут получены, то с 1 июня по 31 июля текущего года будет заменено десять тысяч светильников по основным улицам и магистралям.
Ранее сообщалось, что светодиодные фонари установили на одной из улиц Приокского района.
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