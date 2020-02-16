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Общество

Нижний Новгород перейдет на светодиодное освещение к 800-летию города

19 февраля 2020 10:21  [100] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород полностью перейдет на светодиодное освещение к 800-летию города. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 18 февраля 2020 года.

По его словам, постепенно все ртутные светильники будут заменены на светодиодные. Сейчас в Нижнем Новгороде установлено только 6% таких светильников.

Муниципальное предприятие "Инженерные сети" планирует привлечь кредит на сумму 222,1 млн рублей. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками.

Если средства будут получены, то с 1 июня по 31 июля текущего года будет заменено десять тысяч светильников по основным улицам и магистралям.

Ранее сообщалось, что светодиодные фонари установили на одной из улиц Приокского района.

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