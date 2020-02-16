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Общество

Более 900 копий писем фронтовиков собрано в Нижегородской области

19 февраля 2020 18:26  [70] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 900 копий писем фронтовиков собрано в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

С января 2019 года по решению министра обороны РФ проводится работа по сбору и уточнению данных о фронтовиках, участниках Великой Отечественной войны, в том числе фотографий ветеранов и копий писем с фронта своим родным и близким.

К 75-летию Великой Победы планируется разместить все собранные материалы на "Дороге памяти" длиною 1418 метров к Главному храму Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке "Патриот", который возводится на добровольные пожертвования граждан и организаций. Открытие храма запланировано на 9 мая 2020 года.

В настоящее время собрано сведений более, чем на половину (на 454 тысяч из 884 тысяч) нижегородцев (горьковчан), призванных в 1941-1945 гг. в Красную Армию, в том числе более 25 тысяч фотографий ветеранов. Также сделано более 900 копий писем фронтовиков родным и близким.

"Военные комиссариаты приглашают принять активное участие в благородном деле сбора сведений об участниках Великой Отечественной войны работников местных архивов, музеев, учащихся и студентов учебных заведений, членов "Юнармии" и всех неравнодушных людей", - сказал военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

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