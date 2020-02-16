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Общество

Нижегородский ДК им.Ленина передадут в пользование области для реставрации

20 февраля 2020 11:40  [42] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дом культуры им.Ленина (ул. Октябрьской революции, 33) в Нижнем Новгороде планируется передать в безвозмездное пользование области. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе заседания профильной комиссии 19 февраля.

Правительство Нижегородской области намерено отреставрировать здание к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей. Отметим, что площадь ДК - 11,1 кв.м.

Решение о передаче здания в безвозмездную собственность будет принято депутатами на заседании Гордумы 26 февраля.

Напомним, контракт с инвестором нижегородского ДК им. Ленина был
расторгнут.

Напомним также, что в 2017 году в планах инвестора было к концу года разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года – согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции должен продлиться с 2019 по 2021 год.

В декабре 2016 года сообщалось, что администрация Канавинского района ожидает начала реконструкции нижегородского ДК им. Ленина в середине 2017 года. Ранее также сообщалось, что инвестор планирует вложить около 550 млн рублей в реконструкцию ДК. В мае 2015 года в КУГИ сообщали, что социально-спортивная организация "Континент" намерена восстановить Дворец культуры до октября 2017 года.

СПРАВКА:
Дворец культуры им. Ленина построен в 1927 году по проекту архитекторов Мичурина, Новикова, Полтанова и Чистова. Изначально носил название Дворец труда для рабочих. Нижегородская региональная общественная социально-спортивная организация "Континент" создана в декабре 2013 года, в 2015 году переименована в НРОО "Перспектива". Председатель правления - Михаил Маслов. Согласно ЕГРЮЛ, имеет право на физкультурно-оздоровительную и зрелищно-развлекательную деятельности, "деятельность в области спорта".

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