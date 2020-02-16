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Экономика

Горадминистрация пытается разораться с проблемой жилых домов, которые построил ННГУ

20 февраля 2020 14:51  [60] Экономика

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода пытается разобраться с проблемой жилых домов, которые построил Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева в ходе заседания профильной комиссии думы 20 февраля 2020 года.

Земельный участок №185А по ул.Родионова в Нижнем Новгороде предложено передать из муниципальной в федеральную собственность. Это нужно для ввода в эксплуатацию первой очереди жилых домов по ул.Родионова.

Как пояснила Светлана Помпаева, этот участок был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ННГУ в 2016 году под парковку. На соседнем участке университет строит дом. Однако в ходе строительства была допущена ошибка, и "дом буквально залез на другой участок". Она отметила, что в строительство дома свои средства вложили дольщики.

Чтобы ввести дом в эксплуатацию необходимо объединить участки, что будет сделано, если дума Нижнего Новгорода одобрит передачу.

Депутаты комиссии решили рассмотреть вопрос повторно в марте.

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