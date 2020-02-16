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Александр Галкин назначен врио главы Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Согласно информации, соответствующее решение было принято депутатами Земского собрания. Александр Галкин начинает работу на новом посту с 21 февраля 2020 года.
Как пояснили в пресс-службе, 20 января последний рабочий день Алексея Левковича.
Напомним, в феврале этого года глава Балахнинского района Алексей Левкович подал в отставку после визита Глеба Никитина.
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