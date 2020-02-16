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Политика

Александр Галкин назначен врио главы Балахнинского района Нижегородской области

20 февраля 2020 15:07  [1] Политика

Фото: пресс-служба администрации Балахнинского района

Александр Галкин назначен врио главы Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Согласно информации, соответствующее решение было принято депутатами Земского собрания. Александр Галкин начинает работу на новом посту с 21 февраля 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе, 20 января последний рабочий день Алексея Левковича.

Напомним, в феврале этого года глава Балахнинского района Алексей Левкович подал в отставку после визита Глеба Никитина.

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