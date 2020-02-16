Университетский кампус будущего планируют построить в Нижегородской области Бизнес

Университетский кампус будущего планируют построить в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам визита делегации представителей Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн".

В целях развития экспорта образовательных услуг количество иностранных студентов в регионе планируют увеличить в 5 раз.

Одним из направлений сотрудничества, которое обсудили представители делегации с губернатором, стали перспективы совместной работы над проектами в образовании.

"У нас есть амбициозные цели и задачи по увеличению экспорта образовательных услуг. В нижегородских вузах учатся 4,5 тысяч иностранных студентов и мы планируем увеличить эту цифру до 20 тысяч, то есть в 5 раз. Потенциал есть - регион является столицей атомной промышленности, наше образование соответствует высоким мировым стандартам", - сказал Глеб Никитин.

"Важный шаг к достижению этой цели - улучшение инфраструктуры проживания студентов. По предварительным оценкам, нужно создать 40-45 тысяч мест в общежитиях, это с учетом и тех мест, которые есть сегодня. Надо создавать университетский город, межвузовский, с дополнительными кампусами на его территории. Уже есть несколько проектов, сейчас мы ведем переговоры с иностранными инвесторами - индийскими и китайскими партнерами", - продолжил губернатор.

Руководитель делегации, председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председатель совета директоров компании "Марубени" Тэруо Асада считает, что "сфера образования - одно из перспективных направлений сотрудничества с Нижегородской областью".

"Мы поняли, какое внимание уделяется в Нижегородской области научным исследованиям и развитию образования", - сообщил Тэруо Асада.

"Еще одно очень интересное направление – проекты в рамках государственно-частного партнерства, в частности, обновление транспортной инфраструктуры, переработка отходов, экологические технологии", - отметил глава делегации.

Тэруо Асада добавил, что есть перспективы и в развитии сотрудничества в сфере промышленности, в частности, в автопроме.

"Нижегородская область в целом обладает высоким экспортным потенциалом", - заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"За последние три года экспорт региона увеличился на 74%, и нам есть, что предложить японским партнерам. Например, среди других проектов делегации презентовали возможности комплекса порошковой металлургии в Кулебаках. Технологии порошковой металлургии позволяют получать изделия с улучшенными свойствами и с минимальной механической обработкой для различных отраслей промышленности", - добавил он.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.