Нижегородцы могут пополнить транспортную карту, сдав вторсырье Общество

Фото: С сайта Ситикард

Нижегородцы могут пополнить "Электронный кошелек" транспортной карты, сдав вторсырье в Экопункте. Об этом сообщает оператор системы транспортных карт - "Стикард".

"Мы присоединяемся к проекту Экопункт. Теперь вы можете пополнить "Электронный кошелек" своей транспортной карты прямо в Экопункте в обмен на макулатуру, пластик и стекло", - говорится в сообщении.

Экопункты, которые участвуют в проекте, расположены по адресам: Казанское шоссе у д.10/5; ул.Василия Иванова, д.14; ул.Рокосовского, д.13; ул.Переходникова, д.29а; Усилова, д 3/3а; ул. Дьяконова, д.20; пр.Ленина, 45а; Московское шоссе, д.11; Бекетова, 13; ул.Корнилова, 8/1; ул.Сахарова, 111; Белинского/Ашхабадская; Карла Маркса, 42; ул.Комсомольская, 6/1а; пер.Союзный, 43 и на ул.Кораблестроителей, 22/2.

Вышеперечисленные пункты расположены в Нижнем Новгороде. Еще один пункт есть в Дзержинске на ул.Циолковского, д.54.

В "Ситикард" добавили, что перед пополнением транспортной карты необходимо узнать цену, по которой принимается вторсырье.

Напомним, что по итогам 2019 года в Нижнем Новгороде ##546695##установлено 35 пунктов приема вторсырья. Однако, работали 27 пунктов, на восьми велись работы по подключению электроэнергии.