Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2020 19:07  [19] Нижегородцы могут пополнить транспортную карту, сдав вторсырье
20 февраля 2020 18:35  [129] Нижегородские волонтеры приняли участие в форуме "Нижний Новгород – Родина Героев"
20 февраля 2020 18:09  [177] Детскую городскую больницу №17 Сормовского района модернизируют в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
20 февраля 2020 17:43  [164] Более 13 млн рублей направят на ремонт музеев в историко-художественном комплексе Балахны
20 февраля 2020 17:05  [220] "Денежный сертификат сможет ускорить решение жилищного вопроса для многодетных семей", - Александр Шаронов
20 февраля 2020 15:50  [232] Местонахождение колокольни Спасо-Преображенского храма определили в Нижегородском кремле
20 февраля 2020 15:42  [585] "У всех школьников питание было одинаково качественным и полезным", - Александр Разумовский
20 февраля 2020 15:28  [284] "Мнение Никитина о ненужности объектов капстроительства в "Швейцарии" является ценным", - Асхат Каюмов
20 февраля 2020 14:54  [633] "Когда первое лицо региона приходит на встречу с населением, это всегда хорошо", - Юрий Попов
20 февраля 2020 14:46  [374] Инновационный центр "Квантовая долина" создадут в Нижегородской области
Общество

Нижегородцы могут пополнить транспортную карту, сдав вторсырье

20 февраля 2020 19:07  [19] Общество

Фото: С сайта Ситикард

Нижегородцы могут пополнить "Электронный кошелек" транспортной карты, сдав вторсырье в Экопункте. Об этом сообщает оператор системы транспортных карт - "Стикард".

"Мы присоединяемся к проекту Экопункт. Теперь вы можете пополнить "Электронный кошелек" своей транспортной карты прямо в Экопункте в обмен на макулатуру, пластик и стекло", - говорится в сообщении.

Экопункты, которые участвуют в проекте, расположены по адресам: Казанское шоссе у д.10/5; ул.Василия Иванова, д.14; ул.Рокосовского, д.13; ул.Переходникова, д.29а; Усилова, д 3/3а; ул. Дьяконова, д.20; пр.Ленина, 45а; Московское шоссе, д.11; Бекетова, 13; ул.Корнилова, 8/1; ул.Сахарова, 111; Белинского/Ашхабадская; Карла Маркса, 42; ул.Комсомольская, 6/1а; пер.Союзный, 43 и на ул.Кораблестроителей, 22/2.

Вышеперечисленные пункты расположены в Нижнем Новгороде. Еще один пункт есть в Дзержинске на ул.Циолковского, д.54.

В "Ситикард" добавили, что перед пополнением транспортной карты необходимо узнать цену, по которой принимается вторсырье.

Напомним, что по итогам 2019 года в Нижнем Новгороде ##546695##установлено 35 пунктов приема вторсырья. Однако, работали 27 пунктов, на восьми велись работы по подключению электроэнергии.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph