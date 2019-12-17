Вся планируемая сеть из 35 пунктов приема вторсырья установлена в Нижнем Новгороде в 2019 году Общество

Вся планируемая сеть из 35 пунктов приема вторсырья установлена в Нижнем Новгороде в 2019 году Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Вся планируемая сеть из 35 пунктов приема вторсырья установлена в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сейчас из всех установленных павильонов 27 работают, на восьми ведутся работы по подключению электроэнергии", - сказал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Директор компании, которая создает пункты приема вторсырья - ООО "Исток", Денис Тавров сказал, что существующие семь экопунктов уже вышли на плановые мощности – это прием 20-25 тонн вторсырья в месяц.

Владимир Панов добавил, что установка таких пунктов в дальнейшем продолжится в 2020 году.

"Сегодня уже в каждом районе города установлено по 4-5 экопунктов. Мы планируем продолжить эту программу и в следующем году. В первом квартале 2020 года будем определять количество и новые места для установки", - пояснил глава города.