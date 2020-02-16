"Свадьба Фигаро" на итальянском - первая оперная премьера в нижегородском театре им.Пушкина Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Свадьба Фигаро" станет первой оперной премьерой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина после смены руководства. Премьера запланирована на 25 и 26 апреля. Об этом сообщил режиссер-постановщик спектакля, руководитель оперной трупы театра Дмитрий Белянушкин в ходе пресс-конференции 20 февраля 2020 года.

Опера будет исполняться на итальянском языке. Для того, чтобы произведение звучало на должном уровне, руководство театра пригласило известного коуча по вокалу на итальянском языке Джанлука Пальюзо. Он признался, что работать в России было его давней мечтой.

"С детства мне говорили, что русские – музыкальная нация, как неополитанцы. Именно это поможет им справиться с оперой, как я могу смело заявлять, международного уровня", - сказал, прибегнув к помощи переводчика, Джанлука Пальюзо.

Русский перевод партий будет транслироваться на табло в виде бегущей строки. Также на это табло планируется выводить видео с четырех камер, которые установят на сцене. Они будут фокусироваться на мелких деталях, важных для сюжета. Дмитрий Белянушкин в качестве примера привел сцену, где служанка передает главному герою записку.

(Иван Великанов, Дмитрий Белянушкин, Александр Топлов, Джанлука Пальюзо, Виктор Шилькрот, фото: НИА "Нижний Новгород")

Как сообщил дирижер Иван Великанов, музыка Моцарта в спектакле прозвучит максимально приближенно к ее историческому исполнению - "без наслоения эпох, это исторически информированное исполнительство". Дирижер будет руководить оркестром из-за клавесина, как это делал Моцарт. Для этого театр специально приобрел инструмент.

Несмотря на, казалось бы, максимальную ориентированность на прошлое, спектакль будет современным.

"Действие будет проходить в нашем времени. Это сделано, чтобы сблизить зрителя и актеров на сцене, чтобы они не подумали - "это не про нас". Эта история не устаревшая, а актуальная, обжигающая, страстная. Для меня "Свадьба Фигаро" - не буффонада, а лирическая комедия. Она заставляет задуматься о своей жизни, о тех, кто рядом. Какими принципами человек готов пренебречь. Что отдать для своих целях", - рассказал Дмитрий Белянушкин.

Действие будет происходить на итальянской вилле. Из ее окна видно море. Вместо занавеса художник-постановщик Виктор Шилькрот использовал террасные жалюзи. Сцену от зрительного зала будет отделять бассейн, в который запустят надувные подносы с напитками.

(макет сцены, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Свадьба Фигаро" не шла на сцене Нижегородского театра оперы и балета более 40 лет.

"Моцарт не прощает ошибки, даже тенденции к этой ошибке. Прозрачная фактура, лучезарный и трагический язык - легко поскользнуться. Но мы пошли на это. Наша постановка уже сейчас продумана в сердцах режиссера, дирижёра, художников и исполнителей", - сказал директор театра Александр Топлов.

Главные партии в премьерном спектакле исполнят солисты Нижегородской оперы, а также приглашенные артисты. В партии Фигаро выступит Олег Цибулько – исполнитель партии Фигаро в постановке Большого театра. В партии Графа Альмавивы – солист Большого театра России Константин Сучков. Итоговый состав будет оглашен за неделю до премьеры.

Еще одной особенностью спектакля станет предпремьерная работа театра. 20 апреля театр оперы и балета имени А. С. Пушкина планирует пригласить театроведа Михаила Мугинштейна, который проведет открытую лекцию для жителей города на тему "Свадьба Фигаро".

Также в планах провести ряд других мероприятий таких как знакомство с актерами или даже модный показ. Александр Топлов добавил, что "надеется на выход спектакля за рамки театра". Он пояснил, что, к примеру, "бывает такое, что в преддверии яркой премьеры в меню ресторанов появляются блюда с характерными названиями, связанными со спектаклем".